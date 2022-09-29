حرق منزله متعمداً .. فتفحم أطفاله الثلاثة

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أقدم أب أردني من ذوي السوابق ومتعاطي المخدرات، على إحراق منزله ما تسبب بوفاة أطفاله الثلاثة اليوم الأربعاء، في منطقة وادي الرمم بالعاصمة عمّان.

وبدأت نيابة محكمة الجنايات الكبرى في عمان بالتحقيق في الجريمة التي راح ضحيتها 3 أطفال (أعمارهم 6 أشهر، 5، و9 سنوات) متأثرين بالحروق الشديدة من الدرجة الرابعة (تفحم)، وأُصيب على إثرها الزوج (45 عاما) والزوجة (25 عاما).

وبحسب التحقيقات، فإن السبب وراء الحادثة هي خلافات عائلية بين الزوجين، دفعت الأب لسكب مادة البنزين على محتويات الشقة وإشعال النار أثناء نوم بقية أفراد الأسرة.

ووفق بيان الأمن العام، أقدم أحد الأشخاص فجر اليوم على إضرام النار بمنزله في منطقة وادي الرمم إثر خلافات عائلية، ونتج عن الحادثة وفاة ثلاثة أطفال.

فيما جرى إسعافه وزوجته للمستشفى وهما قيد العلاج وتم فتح تحقيق في الحادثة.

وضبط فريق المختبر الجنائي الذي تواجد أثناء الكشف على مسرح الجريمة، “غالون” البنزين المستخدم داخل الشقة، كما جرى أخذ عينات من ملابس الأطفال وتم إرسالها إلى المختبر لتحديد ما إن كان الزوج قد سكب البنزين على الأطفال.

وشخّص الطب الشرعي أسباب الوفاة بحروق شديدة وحيوية، بمعنى أن الأطفال كانوا أحياء وقت الحريق، وهي حروق من الدرجة الرابعة والتي وصلت إلى مرحلة “التفحم”.

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Source almnatiq

