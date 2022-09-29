أبرزها الوجبات المتوازنة.. “الصحة”: 3 نصائح من أجل دراسة أكثر نشاطاً

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نصحت وزارة الصحة، الطلاب والطالبات بضرورة الحفاظ على تناول الوجبات المتوازنة من أجل دراسة أكثر نشاطاً.
ودعت الوزارة إلى المداومة على وقت النشاط البدني، مع أخذ راحة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.
ولفتت إلى أن اختيار مقعد الأطفال في السيارة يعتمد على عمر ووزن الطفل، مع الاهتمام بطريقة التركيب الصحيح.
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Source akhbaar24
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