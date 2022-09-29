بعد تركه كوبا في ظلام دامس.. “إيان” يقطع الكهرباء عن أكثر من 1.8 مليون عميل في فلوريدا

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المناطق_ د ب أ

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 8ر1 مليون عميل في ولاية فلوريدا الأمريكية مع استمرار نشاط الإعصار إيان في الولاية، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع.

وتسبب الإعصار الكبير في فيضانات عارمة تهدد الحياة عبر فلوريدا كيز خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي صباح اليوم الخميس.

وكان حوالي 5ر16% من فلوريدا بدون كهرباء حوالي الساعة 08:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بحسب ما نقله أكسيوس.

وترك الإعصار كل كوبا بدون كهرباء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن اجتاح الجزيرة وغمرها بشدة.

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Source almnatiq

