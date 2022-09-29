“سعود الطبية” توضح ما هو “داء الكلب” والحيوانات الناقلة له وطرق الوقاية منه

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ما هو مرض “داء الكلب” والحيوانات الناقلة له وطرق الوقاية منه، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لداء الكلب.

وأوضحت أن داء الكلب يُعد من الأمراض الفيروسية المميتة، فهو ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، ويصيب الجهاز العصبي للإنسان، مضيفةً بأن الحيوانات الناقلة للمرض؛ تشمل: الكلاب، والقطط، والثعالب، والقرود، والخفافيش، والراكون، والقوارض.

ولفتت إلى أنه يمكن الوقاية من داء الكلب، من خلال البعد عن الحيوانات الضالة والخفافيش، وعدم القرب من الحيوانات البرية حتى لو كانت نافقة، وإبلاغ الجهات المختصة عن الحيوانات المشتبه بإصابتها، والحصول على لقاح داء الكلب قبل السفر للدول التي ينتشر فيها المرض.





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Source akhbaar24

