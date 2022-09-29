البرلمان العربي يدينُ القصف الذي استهدف كردستان العراق

︎ . المناطق_واس دانَ البرلمانُ العربي بشدة القصف الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى. وأكد البرلمان في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع العراق؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة أراضيه، ومحذراً من خطورة هذه التداعيات على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمتها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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