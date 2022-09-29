31 % زيادة الجمعيات التعاونية - #عاجل

ارتفع عدد الجمعيات التعاونية في القطاعات الناشئة العام الماضي بنسبة 31%، وارتفع عدد الجمعيات التعاونية 12% بواقع إجمالي 328 جمعية، في وقت زادت نسبة السعودة في التعاونيات 11%، وزيادة الموظفين والأعضاء المنتجين في التعاونيات بنسبة 44%، بإجمالي 5023 ألف موظف وعضو منتج، وزيادة أعضاء التعاونيات في المملكة 15% بإجمالي 59136 ألفا.

تبرعات ناجحة

وكشف تقرير وزارة الموارد البشرية عن إجمالي عدد عمليات التبرع الناجحة والتي بلغت أكثر من 1.36 مليون ريال عبر منصة التبرع الوطنية، والتي تم إغلاق أكثر من 1175 فرصة ومشروع تبرعي، إضافة إلى فرص التبرع الدائمة، واستقطاب أكثر من 10 كفاءات نوعية من أصحاب الخبرة في مجال التبرعات الإلكترونية وسوق منصات التبرع، وساهم وجودهم في تحقيق النمو الإيجابي، وبلغ عدد فرص التبرع 976، وعدد الجمعيات الشريكة 927، وعدد الشركاء أكثر من 20 شريكا، ومتوسط المساهمة الفردية 128 ريالا، وبلغت أعلى عملية تبرع 228 ألف ريال، وإجمالي الفرص المطروحة 1049 فرصة، وعدد المسجلين 154894 مسجلا، وإجمالي الفرص المغلقة 887 فرصة، وعدد المستفيدين من المنصة أكثر من 3 ملايين مستفيد.

3040 منظمة

وأسست الوزارة 3040 منظمة أهلية، وتم تحقيق مؤشر نمو في المنظمات غير الربحية بنسبة 86.3%، حيث تم تجاوز مستهدف العام الماضي بأكثر من 30%.

وتحقيق نسبة 67.20% من خلال التركيز على إنشاء الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية وتغطي الاحتياجات المجتمعية، حيث بلغ عدد الجمعيات المتخصصة 1309 جمعيات، والتي تجاوزت مستهدف العام الماضي بأكثر من 13%.

إسهام وتمكين

وارتفع حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة إلى أكثر من 10.7 مليارات ريال بنهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من الخدمات الاجتماعية إلى 83.667 ألف عامل بنهاية العام الماضي، إلى جانب إطلاق خدمة المتاجر الإلكترونية لتمكين الجمعيات الأهلية من امتلاك متاجرها الخاصة، وجعل عمليات التبرع أكثر سرعة وكفاءة، وإطلاق أكثر من 22 خدمة نوعية جديدة منها خدمة الاستقطاع الشهري، والتحسينات الوردية في تجربة المستخدم.

31 % ارتفاع التعاونيات في القطاعات الناشئة

328 جمعية تعاونية

11 % زيادة السعودة

44 % زيادة المنتجين

59 ألفا أعضاء التعاونيات

1.36 مليون ريال عملية تبرع

976 فرصة تبرع

927 جمعية شريكة

128 ريال مساهمة فردية

228 ألفا أعلى عملية تبرع

1049 فرصة مطروحة

887 فرصة مغلقة

3 ملايين مستفيد

تأسيس3040 منظمة أهلية

1309 جمعيات متخصصة

10 مليارات مبيعات الأسر المنتجة

83 ألف عامل في الأسر المنتجة