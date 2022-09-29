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شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص سقط بخزان مياه في الحناكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، إنقاذ أحد الأشخاص بعد سقوطه داخل خزان مياه تحت الإنشاء في محافظة الحناكية، مساء اليوم الأربعاء.
تفاصيل الحادث:وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “مدني الحناكية ينقذ شخصًا سقط في خزان مياه تحت الإنشاء”.
نقل الشخص للمستشفى:وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
محمد يوسف
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