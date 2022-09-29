اخبار دوليه – القوات الأمريكية في العراق تسقط مسيرة إيرانية

محمد بن مسعود - الدمام - أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬العراقية،‭ ‬وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬كانت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬10‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬إيرانية‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬أربيل‭ ‬كانت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لمسؤول‭ ‬أمريكي،‭ ‬قامت‭ ‬طائرة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬F-15‭ ‬بإسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬التي‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قُتل‭ ‬9‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬الحرس‭ ‬الثوري‮»‬‭ ‬الإيراني‭ ‬الجماعات‭ ‬الكردية‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬سامان‭ ‬برزنجي‭ ‬لشبكة‭ ‬CNN‭.‬

وبحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين،‭ ‬تتبعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إطلاق‭ ‬عشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬الإيرانية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الكردية‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬حادثًا‭ ‬مهمًا‮»‬،‭ ‬وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالقوات‭ ‬الكردية‭ ‬لصرف‭ ‬الانتباه‭ ‬عن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬النوايا‭ ‬الإيرانية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬والتصعيد‭ ‬المحتمل‭.‬

وكانت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وصفت‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬بـ‮»‬غير‭ ‬المبرر‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الكولونيل‭ ‬جو‭ ‬بوتشينو،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن»مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬العشوائية‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬الأبرياء‭ ‬والاستقرار‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬