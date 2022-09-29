اخبار الخليج – «بعد 13 يوما من الاحتجاجات».. رئيسي: مقتل مهسا أميني مؤامرة حيكت ضد إيران

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مقتل‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬‮«‬مؤامرة‭ ‬حيكت‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬لوقف‭ ‬تقدمها‮»‬‭.‬

قال‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬إن‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬متأثر‭ ‬بمقتل‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬أنه‭ ‬أعلن‭ ‬سابقا‭ ‬أنه‭ ‬يتابع‭ ‬شخصيا‭ ‬قضية‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬

وانطلقت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر،‭ ‬إثر‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬تتواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية،‭ ‬أكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬بقوة‮»‬‭ ‬المحتجين‭.‬

وحذرت‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬وحداتها‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬قوتها‮»‬‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يحتجون‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬يسعى‭ ‬أعداء‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬وبعض‭ ‬مثيري‭ ‬الشغب‭ ‬إلى‭ ‬العبث‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬وأمن‭ ‬الأمة‭ ‬باستخدام‭ ‬ذرائع‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬سيواجهون‭ ‬بكل‭ ‬قوتهم‭ ‬مؤامرات‭ ‬مناهضي‭ ‬الثورة‮»‬‭.‬

واشتدت‭ ‬المسيرات‭ ‬المناهضة‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬وعدة‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬قابلتها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬باستخدام‭ ‬العنف‭ ‬المفرط‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وتوقيف‭ ‬المئات‭ ‬أبرزهم‭ ‬فائزة‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني‭.‬

فيما‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬النار‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬تبريز‭ ‬عاصمة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الشرقية‭ ‬شمال‭ ‬إيران‭. ‬