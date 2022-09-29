الإعصار” إيان” يقطع التيار الكهربائي عن كوبا بأكملها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قطع الإعصار إيان الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضا من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة كإعصار كبير يوم الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجيا إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا ، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة ، في الوقت الذي يتجه فيه نحو ولاية فلوريدا فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء أن سرعة هبوب الرياح في الإعصار إيان قفزت إلى 205 كيلومترات في الساعة مع اقترابه من مدينة بينار ديل ريو، بكوبا، وفقا لمذكرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في الساعة 0500 صباحا بتوقيت نيويورك.

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وتصل الأعاصير إلى فئة الأعاصير الكبرى أو الفئة الثالثة على مقياس “سافير- سيمبسون” عندما تبلغ أقصى رياح مستمرة إلى 182 كيلومترا في الساعة.

وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قد حذر بلاده يوم الاثنين من أنها ستواجه “أسبوعا من التحديات”.