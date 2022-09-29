وفد مكتب التعليم بتيماء بزيارة لمحافظ تيماء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حماد الرشدان زار وفد مكتب تعليم محافظة تيماء بقيادة مدير مكتب التعليم ا. فواز الفقير سعادة المحافظ أ. سعد بن نايف السديري لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الثاني والتسعين وشمل برنامج الزيارة بعض المشاركات من طلاب وطالبات المدارس بهذه المناسبة. وفي ختام الزيارة قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما يجده التعليم من اهتمام ورعاية كريمة من سعادته . وتسلم نهاية الزيارة إهداء مقدما من الوفد والتقطت الصور التذكارية مع سعادته . Advertisements

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