أمير المدينة المنورة يزور ملعب القصواء أحد ملاعب الأحياء متعددة الاستخدامات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء، ملعب القصواء أحد ملاعب الأحياء متعددة الاستخدامات التي تُشرف على إدارتها وتشغيلها جمعية مراكز الأحياء في المدينة المنورة، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.

وخلال الزيارة، قدّم أمين عام جمعية مراكز الأحياء الدكتور سمير المغامسي، ملمحاً عن خدمات الجمعية ومنظومة ملاعب الأحياء الـ 64 في مرحلتها الأولى والموزعة على 23 حياً من الأحياء السكنية، وتشرف على تشغيلها 18 أكاديمية رياضية متخصصة، وخدمت أكثر من 38 ألف مستفيد خلال العام الماضي.

كما دشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، التطبيق الإلكتروني لمنصة “مجتمعي” الذي طورته جمعية مراكز الأحياء، واطلع سموه على منظومة الخدمات المقدمة عبر المنصة الجديدة والتي تأتي ضمن خطة الجمعية لتعزيز التحول الرقمي، حيث تتضمن خدمات المنصة إمكانية إدارة الأنشطة الرياضية وجدولة مواعيد حجز ملاعب الأحياء وخدمات الدعم الفني وغيرها من خدمات المنصة المتكاملة.

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بملاعب الأحياء ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى الوعي الصحي والرياضي لدى السكان من خلال تهيئة وتوفير بيئة رياضية آمنة للشباب والشابات، بالإضافة إلى إقرار البرامج التشغيلية المُستدامة التي تدعم تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وتعزز مستوى الصحة العامة لدى الفرد والأسرة.

وأكد سموه أن ملاعب الأحياء هي النواة الأولى لاكتشاف المواهب وصناعة نجوم الرياضة السعودية، مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي لهذه الملاعب في احتضان الشباب واستثمار طاقاتهم وتقويم سلوكهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية التفاعلية في بيئة مناسبة تساعدهم على تطوير مهارات التواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فيما بينهم، فضلاً الدور الذي تلعبه هذه المنشآت في دعم الأكاديميات الرياضية التي تستقطب الموهوبين وتنشر الثقافة الرياضية بين الجيل الناشئ.

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يُذكر أن ملاعب الأحياء في المدينة المنورة، تُشكّل أحد مخرجات التعاون بين أمانة منطقة المدينة المنورة، وجمعية مراكز الأحياء من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاع العام والقطاع الثالث، وهو ما نتج عنه تهيئة وتوفير 64 ملعباً رياضياً متعدد الاستخدمات في المرحلة الأولى، حيث استضافت نحو 20 بطولة رياضية مجتمعية خلال العام الماضي 2021، وتقام في الملاعب أكثر من 132 برنامجاً تدريبياً أسبوعياً لجميع الفئات العمرية، تحت إشراف نخبة من المدربين المحترفين.

ويُعد تشغيل وإدارة ملاعب الأحياء أحد أنشطة جمعية مراكز الأحياء (مجتمعي)، فيما تعمل الجمعية خلال الوقت الحالي على إنشاء عدد من مجالس ومراكز الأحياء بالإضافة إلى التوسّع في إدارة وتشغيل الملاعب لتهيئة بيئة صحية سليمة تعزز أهداف جودة الحياة في المدينة المنورة.