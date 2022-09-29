اخبار دوليه – بعد سقوط 13 قتيلا.. بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجًا «شديد اللهجة»

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬قتيلا‭.‬

وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسمها،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬بغداد‭ ‬تعتزم‭ ‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وأورد‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لتسليمه‭ ‬مذكرة‭ ‬احتجاج‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬جرّاء‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المستمرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬13‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬28‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬