محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق إلى 13 قتيلا.
وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صادر عن المتحدّث باسمها، في وقت سابق الأربعاء، أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق تعبيراً عن الاحتجاج على قصف استهدف مناطق عدة في إقليم كردستان في شمال البلاد.
وأورد البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة» التي أدت إلى مقتل 13 شخص وإصابة 28 آخرين بجروح، وفق حصيلة وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بعد سقوط 13 قتيلا.. بغداد تستدعي السفير الإيراني لتسليمه احتجاجًا «شديد اللهجة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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