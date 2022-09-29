لأول مرة.. امرأة أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أصبحت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي أول امرأة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية.

وسلَّم رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف مفاتيح المحطة الرمزية إلى كريستوفوريتي (45 عامًا) يوم أمس.

وحازت رائدة الفضاء الإيطالية قيادة المحطة بعد أربعة رواد أوروبيين سابقين تولوا المهمة نفسها.

وتتولى كريستوفوريتي مسؤولية سلامة طاقم المحطة والتعاون الوثيق بين أفراده والزملاء على الأرض ضمن عدة أمور أخرى.

وكانت كريستوفوريتي، المولودة في ميلانو، في جولتها الثانية بالمحطة الفضائية منذ أواخر أبريل الماضي، في إطار مهمة منيرفا، وهي مسؤولة عن التجارب الطبية وتجارب علم المواد.

وخلال مراسم تسليم المنصب، التي تم بثها مباشرة من المحطة الفضائية، أعربت كريستوفوريتي عن شكرها لسلفها وللفريق الذي تعمل معه منذ أشهر.