شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| وفاة مدرب حراس المرمى.. استعدادات قوية من الراقي لديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري.

ونشر النادي السعودي تعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة مدرب حراس المرمى السابق "سيت دودو"، ناشرًا ما يلي..

أهلي جدة يقدم تعزية في وفاة مدرب حراس المرمى السابق

قال تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

"تتقدم إدارة النادي الأهلي ومنسوبيه وجماهيره بخالص الـعـزاء والمواساة، فـي وفـاة مـدرب حراس مرمـى الـنـادي الأهـلـي سابقا الكابتـن سـبت دودو، تغمـده الـلـه بـواسـع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الراقي يواصل استعداداته القوية لديربي جدة في دوري يلو السعودي 2022/2023

لا يزال يواصل نادي أهلي جدة استعداداته لمواجهة جدة المرتقبة، المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023، وكان ذلك واضحًا بعد بعد الحصة التدريب القوية التي خاضها لاعبو الفريق اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين

يقع الأهلي ضيفًا ثقيلًا على جدة مساء الأربعاء القادم الموافق 5 من شهر أكتوبر، على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه فوزين والعزيمة وتعادلين.