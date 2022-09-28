شكرا لقرائتكم مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أهمية التأشيرة التعليمية:

التأشيرة التعليمية لمن؟

مزايا التأشيرة التعليمية:

الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة التعليم، مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية؛ التي تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين، لمرحلة الدراسة الجامعية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في جدة، باستحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لأغراض الدراسة والبحث العلمي.1- استقطاب المواهب المتميزة 2- رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار 3- تقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جذابة 4- رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية الوطنية عالميًّا 5- زيادة إسهام المملكة في نشر قيمة الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية– الباحثون والباحثات – الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية – الأساتذة والأكاديميون الدوليون– تخدم الطلبة من 160 دولة – تسجيل البيانات بـ9 لغات – ربط الطلبات مع الجهات ذات العلاقة – تسهيل إجراءات الالتحاق بالدراسة في المملكة – لا يحتاج الطالب الدولي إلى كفيل