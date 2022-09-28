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مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية الجديدة

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من “متابعات الخليج 365” لوزير التعليم : مقترحات وآراء

الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة التعليم، مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية؛ التي تستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين، لمرحلة الدراسة الجامعية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في جدة، باستحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لأغراض الدراسة والبحث العلمي.

أهمية التأشيرة التعليمية:

1- استقطاب المواهب المتميزة 2- رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار 3- تقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جذابة 4- رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية الوطنية عالميًّا 5- زيادة إسهام المملكة في نشر قيمة الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية

التأشيرة التعليمية لمن؟

– الباحثون والباحثات – الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية – الأساتذة والأكاديميون الدوليون

مزايا التأشيرة التعليمية:

– تخدم الطلبة من 160 دولة – تسجيل البيانات بـ9 لغات – ربط الطلبات مع الجهات ذات العلاقة – تسهيل إجراءات الالتحاق بالدراسة في المملكة – لا يحتاج الطالب الدولي إلى كفيل

مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية الجديدة - متابعات الخليج 365

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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