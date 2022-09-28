شكرا لقرائتكم كفاءة: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي، اليوم الأربعاء: إن لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية. مبادرة الاستبدال: وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مبادرة “استبدال أجهزة التكييف الشباك” التي قام على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”. وأوضح أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”. حافز ألف ريال: وتابع العنزي، أنه يمكن للمواطن استبدال التكييف بآخر محلي الصنع بكفاءة أعلى بحافز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.