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البسامي يُسلم جائزة التميز والإبداع الأمني

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من “متابعات الخليج 365” لوزير التعليم : مقترحات وآراء

الرياض - محمد الوسيري - رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن بالمملكة”، الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم.

مسؤولية عظيمة:

ورحب معاليه بالمشاركين في الملتقى، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكل الخدمات الأمنية التي تقدمها دوريات الأمن.

أهم الإنجازات:

وجرى خلال الملتقى استعراض أهم الإنجازات والمكاسب التي تحققت والمبادرات التطويرية والتقنية والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لدوريات الأمن. ثم قدم معاليه جائزة “التميز والإبداع الأمني” للإدارات الفائزة.

البسامي يُسلم جائزة التميز والإبداع الأمني - متابعات الخليج 365

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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