شكرا لقرائتكم البسامي يُسلم جائزة التميز والإبداع الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مسؤولية عظيمة:

أهم الإنجازات:

الرياض - محمد الوسيري - رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن بالمملكة”، الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم.ورحب معاليه بالمشاركين في الملتقى، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكل الخدمات الأمنية التي تقدمها دوريات الأمن.وجرى خلال الملتقى استعراض أهم الإنجازات والمكاسب التي تحققت والمبادرات التطويرية والتقنية والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لدوريات الأمن. ثم قدم معاليه جائزة “التميز والإبداع الأمني” للإدارات الفائزة.