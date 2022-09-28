أين سيقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2022؟.. متحدث الثقافة يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال متحدث وزارة الثقافة عبد الرحمن المطوع، إن فعاليات معرض الرياض للكتاب 2022، متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع تصاحب معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأضاف في تصريحات للإخبارية أن المعرض يشارك فيه هذا العام كبار المبدعين السعوديين والعرب، والدوليين، بما يلبي تطلعات عشاق القراءة.

وأشار إلى أن معرض الرياض منصة ثقافية وطنية بارزة، ومن أقوى المنصات العالمية في تداول الكتاب، ويوفر مختلف مسارات المعرفة.

موقع معرض الرياض للكتاب 2022

وعن موقع معرض الرياض للكتاب 2022، قال متحدث الثقافة إنه سيقام في مدينة الرياض، بجانب واجهة الرياض، مثل النسخة الماضية، وسيتضمن فعاليات لكافة شرائح المجتمع والفئات العمرية.