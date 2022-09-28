جددت الولاء والوفاء .. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر الخالدة

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة العيد الوطني الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م

وعبّرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام عن اسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومنه الى قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر في ربوع الوطن، بحلول العيد الـ 60 لقيام ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة في العام 1962م، الثورة التي أضاءت الدروب ليمن جمهوري ديمقراطي وحدوي.

وأشارت البرقيات الى أن الاحتفال بالعيد الـ60 للثورة اليمنية الـ26 من سبتمبر الخالدة يأتي هذا العام والقوات المسلحة اليمنية تواصل انتصاراتها الميدانية وعروضها العسكرية التدريبية رفيعة المستوى والجاهزية لمواجهة اعداء ثورتنا اليمنية 26 سبتمبر من يومها الأول وحتى اليوم.

منوهة الى أن تحالف التحالف (القديم – الجديد) بدأ منذ الايام الأولى للثورة اليمنية 26 سبتمبر في حياكة المؤامرات ونصب الشراك محاولا النيل من إرادة اليمنيين الذين اعلنوها ثورة ضد كل اشكال الاستبداد والاستعمار والتدخل والوصاية الخارجية.

واكدت البرقيات أن نضال الحركة الوطنية اليمنية سلسلة مترابطة لن تكتمل إلا بانتصار ثورته على كل صور واشكال التآمر التي تعيق مسارها صوب استكمال بناء الدولة اليمنية الموحدة والديمقراطية، اتساقا مع مضامين وأهداف الثورة السبتمبرية المباركة في تحقيق العدالة الاجتماعية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

ولفتت البرقيات الى إستمرار استهداف التحالف لثورتنا الخالدة ووحدتنا الوطنية المباركة وفق سياسة عدوانية متطورة لمنهجية الاستعمار القديم (فرّق تسد) تستهدف اليوم تمزيق الممزّق وتجزئة المجزأ، الأمر الذي يحتّم على القوى الوطنية اليوم التعامل بمسئولية عالية لتعزيز اواصر الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التحالف .

وأدانت البرقيات خروقات التحالف ومرتزقته للهدنة المزعومة واستمرار فرض التحالف حصارا جائرا على ادخال سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية، وعلى رحلات الطيران من والى مطار صنعاء الدولى،معتبرة إستمرار مسلسل الخروقات والانتهاكات للهدنة يعني استمرارا للعدوان والحصار.

كما استنكرت البرقيات تراخي وعدم جدية الأمم المتحدة في تحمل المسؤولية لإنهاء الحرب وتبعاتها او التخفيف من اثارها الكارثية على المواطنين في مختلف المحافظات، وعدم الزام أطراف التحالف بالإيفاء بكامل بنود الهدنة ورفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وإطلاق الاسرى وصرف مرتبات الموظفين، دون أي استثناءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشادت البرقيات بتضحيات ابطال الجيش والقوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مواجهة التحالف ومرتزقته للعام الثامن على التوالي، مترحمة على ارواح الشهداء ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وجددت البرقيات العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة معبرة عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيقى بقيادة الاخ صادق امين ابو راس متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

سائلة المولى – عز وجل – ان يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق النصر المبين على أعدائه وكل من يسعى لتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدة ابنائه الوطنية.