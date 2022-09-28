منح الصحافي يحيى نوري درع التميز والإبداع

منح المجلس اليمني لسفراء السلام والتنمية، درع التميز والإبداع للزميل الصحافي الاستاذ يحيى على نوري، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين، رئيس تحرير صحيفة الميثاق، تقديرا لجهوده واسهاماته في التوعية بمفاهيم وثقافة السلام والتعايش السلمي.

واشارت حيثيات هذا التكريم المعنوي إلى جهود الزميل نوري واسهاماته الاعلامية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام والتسامح، في اوساط المجتمعات المحلية، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي المشترك بين الشعوب واطراف النزاع في مختلف مناطق النزاع .

من جانبه عبّر الزميل يحيى نوري – عضو اللجنة الدائمة الرئيسية بالمؤتمر الشعبي العام – عن شكره وتقديره للقائمين على المجلس اليمني لسفراء السلام والتنمية، مشيرا إلى إن قيم وثقافة السلام والحوار باتت متطلبات اساسية ملحّة لمواجهة مفاهيم الفوضى التي تجتاح المنطقة.

مؤكدا في ذات الوقت ان صحيفة (الميثاق- لسان حال المؤتمر الشعبي العام ) التي يرأس تحريرها، ستواصل بأرادة وطنية تكريس كل جهودها في تعزيز ثقافة الحوار والسلام والتسامح وترسيخ قيم التعايش ومفاهيم اليمقراطية والحريات العامة ، تجسيدا وسلوكا ممارساً لقيم الوسطية والاعتدال ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام.