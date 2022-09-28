محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ألغت وزارة التعليم اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ.
وأكدت الوزارة على المدارس كافة ضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام، على أن تجرى خلال الحصص اليومية المعتادة دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي.
الجدير بالذكر أن اختبار منتصف الفصل يتكون من ٢٠ درجة على أن تضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تلغي اختبارات الفترتين وتستبدلها باختبار منتصف الفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.