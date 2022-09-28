اخبار الخليج – مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستقبل نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬،‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬براونشتاين‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والتي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭.‬ بعدها‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسيد‭ ‬ديفيد‭ ‬براونشتاين‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬ببرنامج‭ ‬الزائر‭ ‬القائد‭ ‬والذي‭ ‬تعده‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتنفذه‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالبحرين‭.‬ و‭ ‬في‭ ‬الختام‭ ‬قدم‭ ‬نائب‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬لسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬و‭ ‬ذلك‭ ‬عرفان‭ ‬وتقدير‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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