︎ .





جدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس

رفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، باسم أسرة السياحة العربية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد آل فهيد بأن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية

وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.

// انتهى //

23:10ت م

0277 جدة 02 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، باسم أسرة السياحة العربية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأكد آل فهيد بأن الثقة الملكية ستضاعف الجهود لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 , من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات المالية العامة، وخاصة في المجال السياحي الذي يُـعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة في رفع إسهام القطاع إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى ما حققته المملكة مؤخرا من تصدر لدول مجموعة العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة وفق مؤشر منظمة السياحة العالمية, الأمر الذي يؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة قادرة على استضافة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير هذه البلاد، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة.// انتهى //23:10ت م0277 www.spa.gov.sa/2388226 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / رئيس المنظمة العربية للسياحة يرفع التهنئة لسمو ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.