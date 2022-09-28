«التعليم» تلغي اختبارات الفترتين وتستبدلها باختبار منتصف الفصل

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ألغت وزارة التعليم اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ.

وأكدت الوزارة على المدارس كافة ضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، اعتبارًا من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام، على أن تجرى خلال الحصص اليومية المعتادة دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي.

الجدير بالذكر أن اختبار منتصف الفصل يتكون من ٢٠ درجة على أن تضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.

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Source almnatiq

