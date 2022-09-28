سياسي / قلق أممي إزاء الغارات التي استهدفت مخيمات النازحين داخليا شمال غربي سوريا

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نيويورك 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الغارات الجوية التي استهدفت خمسة مخيمات للنازحين داخلياً شمال إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي: يشعر الزملاء العاملون في المجال الإنساني بقلق إزاء استمرار المدنيين بالتعرض للأعمال العدائية التي تؤدي إلى إصابات وسقوط ضحايا.

وأشار دوجاريك، إلى إصابة امرأة وطفل وسبعة رجال، كما ضُربت غارة جوية أخرى على مسافة 500 متر من مدرسة ثانوية ومركزين صحيين مما ألحق أضرارا بأحد المركزين.

وجدد الدعوة إلى جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمرافق المدنية.

//انتهى//

23:01ت م

0274 نيويورك 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الغارات الجوية التي استهدفت خمسة مخيمات للنازحين داخلياً شمال إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي في سوريا.وقال المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي: يشعر الزملاء العاملون في المجال الإنساني بقلق إزاء استمرار المدنيين بالتعرض للأعمال العدائية التي تؤدي إلى إصابات وسقوط ضحايا.وأشار دوجاريك، إلى إصابة امرأة وطفل وسبعة رجال، كما ضُربت غارة جوية أخرى على مسافة 500 متر من مدرسة ثانوية ومركزين صحيين مما ألحق أضرارا بأحد المركزين.وجدد الدعوة إلى جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمرافق المدنية.//انتهى//23:01ت م0274 www.spa.gov.sa/2388223 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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