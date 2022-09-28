“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء

︎

.



شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة المواد الغذائية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والبائع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر عرض وبيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة، أثناء جولاتها التفتيشية بمحافظة الأحساء، 109 منتجات من البسكويت، والبطاطس، والمكسرات والحلويات الفاسدة والمنتهية الصلاحية معروضة للبيع في مقر المنشأة؛ ليتم مصادرتها وإتلافها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام، والذي تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفِين.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

