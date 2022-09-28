عام / الرئيس الأمريكي يعلنُ حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسب إعصار إيان

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واشنطن 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واس

أعلنَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.

وأوضحَ البيتُ الأبيضُ-في بيان صحفي اليوم-أن الرئيس الأمريكي وجَّه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة الإعصار.

//انتهى//

22:41ت م

0271 واشنطن 2 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 28 سبتمبر 2022 م واسأعلنَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، حالةَ الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب إعصار إيان، وأمر بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة استعداداً للتأثيرات المحتملة، ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب الإعصار.وأوضحَ البيتُ الأبيضُ-في بيان صحفي اليوم-أن الرئيس الأمريكي وجَّه وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية لمواجهة الإعصار.//انتهى//22:41ت م0271 www.spa.gov.sa/2388219 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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