تطوع لتنظيم الدخول والخروج بمدارس الأحساء

كشف مدير الأمن والسلامة المدرسية، في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر لـ«دوت الخليج»، إطلاق إدارته مبادرة العمل التطوعي: «البوابة الآمنة»، تهدف إلى تنظيم حركة الدخول والخروج في المدارس، بواقع 3 أيام لكل متطوع من الساعة العاشرة صباحاً، حتى الـ 1 ظهراً، وفق جدول مرن حسب ظروف المتطوع، ومنح المتطوع شهادة من منصة العمل التطوعي بعدد الساعات التطوعية، وشهادة شكر، معتمدة من مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى. وأبان العامر، أن هذه المبادرة، هي الأولى من نوعها، ويشترط للراغبين في التطوع التسجيل في منصة العمل التطوعي، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، موضحاً أن آلية تسجيل المتطوعين، تتضمن عدة مراحل، من بينها: التصنيف والفرز، والمقابلة الشخصية، وتوقيع عقد، والتدريب على العمل التطوعي، مع التركيز على آليات التقليل من الازدحام، وتنمية مهارة المتطوع في تنظيم عملية السير، والاطلاع على نماذج ناجحة للقضاء على الازدحام، وطرق الاستفادة من الأدوات المخصصة لتنظيم السير.

من أسباب الازدحام أمام بوابة بعض المدارس

كثرة منسوبي المدرسة

وقوع المدرسة بالقرب من المنازل، وضيق الشوارع المحيطة بالمدرسة

وقوف سيارات السكان المجاورين والسيارات المهملة بالقرب من بوابة المدرسة

عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك 02 03 04