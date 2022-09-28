عوالق ترابية وأمطار على 6 مناطق

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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