عوالق ترابية وأمطار على 6 مناطق

استمر أمس تأثير العوالق الترابية التي حدت من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير, في حين نشطت الرياح السطحية التي حدت من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، وتكونت سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.