نظّمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع برنامج تحول القطاع الصحي اليوم مؤتمر النظام الصحي التعلّمي (The Learning Health Systems Conference) الذي يستمر حتى يوم الغد، وذلك بمدينة الرياض بهدف مناقشة تحسين نظام الرعاية الصحية التعلّمية.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان خلال المؤتمر أن النظام الصحي التعلّمي من المبادئ المهمة والرئيسية والحديثة والضرورية للتكامل بين مكونات المنظومة الصحية، مؤكداً أنه في ظل التحول الصحي الذي تشهده المملكة أصبح التخطيط لهذا النظام ضروري وحتمي.

رضا المستفيد

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني أن برنامج تحول القطاع الصحي أحدث برامج رؤية 2030 ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليصبح نظامًا صحيًا شاملاً وفعالاً لتحقيق رؤية 2030 واستيعاب طموحاتها وتطلعاتها من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث.

وأضاف: من خلال تحولنا إلى نظام صحي تعلّمي سنوفر الآلية التي تُمكننا من تحويل التعلم المستمر إلى ممارسات ترفع من مستوى وجودة الخدمة وتحصل على رضا المستفيد وتعزز الرعاية الصحية وتطور أداء العاملين في القطاع الصحي.

التحول الصحي

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمبادئ النظام الصحي التعلّمي وسبل تطبيقه في المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة على المستوى العالمي، لتصبح رائدة عالميًا كونها أول نظام صحي بالعالم يحول نفسه لنظام صحي تعلّمي شامل من خلال تطبيق رعاية وصحة أفضل لمجتمعها بأقل التكاليف.

ويُعد مؤتمر النظام الصحي التعلّمي ضمن أحد برامج التحول الصحي والتي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لإيجاد بيئات ومجتمعات تعلّمية ومميزة ومرنة وفعالة بشكل مستدام.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين الذين لهم دور مهم في تطوير أنظمة التعلم الصحي على المستوى المحلي والعالمي.