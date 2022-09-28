شكرا لقرائتكم “مساعي” تقيم ملتقى هويتنا غير ببلد الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أهداف الملتقى:

الرياض - محمد الوسيري - أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم الأربعاء، ملتقى هويتنا غير في بلد الخير، تزامنًا مع اليوم الدولي الوطني ٩٢، بالتعاون مع جمعية أرماء للتنمية البشرية؛ تفعيلًا لليوم الوطني والذي أقيم في غرفة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى نسج الوعي المؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، ولأهمية الهوية الوطنية وربطها بمجالاتها المختلفة لزيادة النماء والبناء. وتضمن الملتقى جلستين، وتتمثل الجلسة الأولى (الهوية الوطنية، الهوية المؤسسية، الهوية البصرية، الهوية الأمنية)، والجلسة الثانية (الهوية الإدارية، الهوية التسويقية، دور الملكية الفكرية في حماية الهوية، منصة جهات، تميز البناء) يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.