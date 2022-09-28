محمد بن مسعود - الدمام - “التجارة”: تغريم 24 معلناً ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني وتضليل المستهلكين عبر “سناب شات” و”تيك توك” و”تويتر” و”انستغرام”

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مسرح الدانة يعلن نفاد جميع تذاكر ليالي عبدالمجيد عبدالله.. ودعوات لحفلة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.