محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضبطت وزارة التجارة 24 معلناً ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية في منصات التواصل الاجتماعي.
وارتكب المخالفون 4 مخالفات عبر منصات “سناب شات، تويتر، انستغرام، وتيك توك” هي: خداع وتضليل المستهلكين، وتضمين الإعلان إدعاءات كاذبة، والترويج لنشاط غير مرخص، وعدم الافصاح عن تقديم مادة إعلانية.
وأوقعت الوزارة غرامات مالية بحق المعلنين ( 10 ذكور، 14 إناث) لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية وضوابط الإعلان الإلكتروني.
وشملت الأنشطة التي روج لها المخالفون، المطاعم، والعيادات الطبية، والعطورات والساعات والاكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، والملبوسات الرياضية، وتطبيقات المتاجر الإلكترونية، وشركات التمويل.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه “مادة إعلانية”، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.
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يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.
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كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: تغريم 24 معلناً ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني وتضليل المستهلكين عبر “سناب شات” و”تيك توك” و”تويتر” و”انستغرام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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