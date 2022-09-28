محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن قرار مركز التحكيم السعودي لن يؤثر على قرارات الفيفا بشأن قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر. وأوضحت المصادر أن الفيفا ليست لديه صلاحية في النظر لهذه القرارات من مركز التحكيم، حتى لو كان هناك مثلا تحريض من قبل نادي الاتحاد.
وكشفت المصادر أن المغربي حمدالله يطالب نادي النصر بنحو 4 ملايين يورو عبارة عن مستحقات وتعويضات، مشيرة إلى أن القرار سيصدر في أكتوبر الحالي، وإذا صدر قرار الفيفا بإلزام النصر بالدفع، فبالتأكيد سوف يستأنف النادي القرار في محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، ولن يكون هناك تنفيذ للقرار عندما يكون هناك استئناف، وهنا سوف تستغرق القضية قرابة عام كامل بسبب كثرة القضايا.
كما بيّنت المصادر أنه في حالة عدم استئناف النصر فسوف يمهل 45 يوماً لدفع المبلغ كاملاً، وفي حالة عدم السداد يمنع من التسجيل ويستمر المنع إلى أن يدفع المبلغ.
وكان حمدالله قد أوكل مهمة التقاضي في هذه القضية إلى محامٍ تونس، فيما استعان النصر بمحامٍ برازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه مصادر مقربة من «الفيفا»: مركز التحكيم لن يؤثر على قضية حمدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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