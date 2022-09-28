اخبار الرياضه السعوديه شعلة الأولمبياد السعودي تتوهج في عروس البحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تسلّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية؛ لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني تستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل.

وكانت مسيرة الشعلة قد تجولت في عدد من المواقع في مدينة جدة، رافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة؛ لنقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس، إلى جانب منح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

وزارت مسيرة الشعلة حلبة كورنيش جدة، ومنطقة جدة التاريخية، وجدة ساين على الواجهة البحرية، واختتمت جولتها في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وتناوب على حمل الشعلة خلال المسيرة الرياضية ياسمين الدباغ لاعبة ألعاب القوى، ولاعب كرة القدم محمد نور، ولاعب التايكوندو يوسف الدباغ، ولاعبة التسلق رها المحرق، والإعلامي ياسر السقاف، ولاعب ألعاب القوى العدّاء مازن آل ياسين، ولاعب الجودو عيسى مجرشي، ورائد الأعمال ومتسلق الجبال بدر الشيباني، ولاعب كرة يد للمنتخب السعودي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي عباس خياط، وحارس مرمى المنتخب السعودي السابق ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق أحمد عيد.

ومن المقرر أن تتوجه المسيرة بعد ذلك إلى محافظة الطائف، ومنها إلى منطقة جازان، ثم الباحة، ومنها إلى محافظة العُلا، ثم إلى العاصمة الرياض، ومنها إلى أبها قبل أن تُختتم مسيرة الشعلة يوم 10 أكتوبر في محافظة الدرعية.