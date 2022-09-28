«الدولي للاتصال الحكومي 2022» يشهد إطلاق مبادرات متخصّصة واستعراض تجارب مؤسساتيّة لتعزيز دور الاتصال في التنمية والتطوير

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكوميّة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬مبادرات‭ ‬مجتمعية‭ ‬متخصّصة،‭ ‬فيما‭ ‬استعرضت‭ ‬أخرى‭ ‬تجارب‭ ‬أعمالها‭ ‬ومشاريعها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإمارة،‭ ‬كاشفة‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬الصورة‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬لدور»الاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬مؤسساتها‭ ‬الرامية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬التنموية‭ ‬بالشارقة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬حديث‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬2022،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تحديّات‭ ‬وحلول‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الوقاية‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬عن‭ ‬مبادرتها‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الشارقة‭ ‬للسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنيّة‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬سعياً‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العاملين‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لمفهوم‭ ‬السلامة‭ ‬المهنيّة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النظام‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬القاسمي،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة،‭ ‬وسالم‭ ‬يوسف‭ ‬القصيّر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تطوير‭ ‬معايير‭ ‬العمل،‭ ‬ويهدف‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭ ‬لممارسة‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭.‬

بدوره‭ ‬أطلق‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للتعليم‭ ‬منصة‭ ‬الشارقة‭ ‬التعليميّة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتوزع‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬خدمات،‭ ‬وهي‭: ‬خدمات‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة،‭ ‬خدمات‭ ‬كبار‭ ‬السنّ،‭ ‬خدمات‭ ‬الطالب،‭ ‬ومكتبتنا،‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬مصبح‭ ‬الكعبي،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للتعليم‭: ‬‮«‬المنصّة‭ ‬تضمّ‭ ‬تدريبات‭ ‬وتمرينات‭ ‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬منصة‭ ‬كاملة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬موثوقة،‭ ‬وهي‭ ‬نتاج‭ ‬جهد‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬للخروج‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬سعادة‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬المدفع،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الإنماء‭ ‬التجاري‭ ‬والسياحي‭ ‬بالشارقة،‭ ‬أهميّة‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬تجربة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬مسلطاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬وأبرز‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نركز‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬معايير‭ ‬أساسيّة‭ ‬تشمل‭: ‬حكومة‭ ‬واحدة‭ ‬صوت‭ ‬واحد،‭ ‬وحاجات‭ ‬الجمهور،‭ ‬وضرورة‭ ‬المشاركة‭ ‬والتفاعل،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوسائل‭ ‬الرقمية،‭ ‬والعمل‭ ‬باتصال‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬رواية‭ ‬القصة،‭ ‬واتصال‭ ‬يهتم‭ ‬ببيئة‭ ‬تلقي‭ ‬الجمهور‭ ‬للرسالة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهميّة‭ ‬مواكبة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمعايير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬المنشودة‭.‬

بدوره‭ ‬تحدّث‭ ‬بطي‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬درويش‭ ‬الفلاسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التوعية‭ ‬الأمنيّة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لإسعاد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬دبي،‭ ‬حول‭ ‬فرص‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكة‭ ‬الجمهور‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬تجربة‭ ‬كورونا‭ ‬وتداعياتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬أن‭ ‬الاتصال‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لتغيير‭ ‬سلوك‭ ‬معيّن‭ ‬أو‭ ‬ظاهرة،‭ ‬بل‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬إجراء‭ ‬أو‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬مبادرة‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تناولت‭ ‬هنادي‭ ‬اليافعي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لشؤون‭ ‬الأسرة‭ ‬بالشارقة،‭ ‬تجربة‭ ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي،‭ ‬مؤكدّة‭ ‬على‭ ‬أهميّة‭ ‬الشراكات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬الإدارة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات،‭ ‬وتطرّقت‭ ‬لمشروع‭ ‬بيت‭ ‬الطفل‭ ‬‮«‬كنف‮»‬،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربيّة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬أهم‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬لإدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل،‭ ‬بحيث‭ ‬يوفّر‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬للطفل‭ ‬لإدارة‭ ‬حالته‭ ‬مهما‭ ‬كانت،‭ ‬وسيتمّ‭ ‬إطلاقه‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل،‭ ‬كحملة‭ ‬‮«‬سلامتهم‭ ‬أولاً‮»‬،‭ ‬ومنتدى‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬نصون‭ ‬براءتهم‮»‬،‭ ‬وغيرها‭.‬

وشكّلت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬حديث‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬نبحث‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬متميّزة‭ ‬ومنصة‭ ‬خطاب‭ ‬تفاعلي‭ ‬مبتكرة،‭ ‬تمثل‭ ‬فكرة‭ ‬تطبيقية‭ ‬متقدمة‭ ‬لمفهوم‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬ولمهام‭ ‬وسعي‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الحوار‭ ‬والتواصل‭ ‬والخطاب‭ ‬التفاعلي‭ ‬المباشر‭ ‬جزءاً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬اليومي‭ ‬الإداري‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬استضافت‭ ‬أيضاً‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الظل‭ ‬الوظيفي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬تدريباً‭ ‬إعلامياً‭ ‬للموظفين‭ ‬والطلاب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المؤهلين‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والإدارية‭ ‬ودعم‭ ‬المتدربين‭ ‬بالمعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الممارسة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل.