المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022: سخِّروا التكنولوجيا لخدمتكم.. ولا تدعوها تسيطر على حياتكم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022» تنظيم ورشة عمل تفاعلية بعنوان «حوارات شجاعة»، سلطت الضوء على التأثير المتنامي للتكنولوجيا على حياة الناس، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة واتساع آفاق تأثيرها على كافة جوانب الحياة البشرية، حيث استعرضت سلسلة ورش العمل السبل الصحيحة التي يتوجب على الناس اتباعها للتعايش مع التكنولوجيا وطرق الاستفادة منها لخدمتهم بدلاً من السماح لها بالسيطرة على حياتهم.
وفي هذا الشأن، قالت ليان فراي، مسؤولة الابتكار في وكالة «أوزتراك» الأسترالية، والشريك المؤسس لسلسلة ورش عمل «حوارات شجاعة»: «يشعر الكثيرون أننا نستخدم التكنولوجيا بدون أي تفكير، ومن خلال التركيز على طريقة تفاعل الناس مع التكنولوجيا الحديثة، نحن نسهم بتثقيفهم حول الانتباه لطريقة استخدامها وأهمية اتخاذ القرار بتحديد مكانتها في حياتهم».
وجمعت الورشة مشاركين من مختلف المستويات المعرفية بالتكنولوجيا على منصة للحوار المفتوح حول أثر التكنولوجيا، حيث قالت آني رولاند كامبل، الشريك المؤسس للورشة ومديرة مؤسسة «إنتريستيشيا»: «لا يقرر مطوروا التكنولوجيا تأثير ابتكاراتهم على المستخدمين، وإنما المستخدمون هم الذين يشعرون بهذا التأثير».
وعززت الورشة وعي المشاركين ومعارفهم بسبل التحكم بالتكنولوجيا واستخدامها وفقاً لاحتياجاتهم بطريقة تضمن تحقيق الفائدة والمنفعة لهم من خلال تمارين تفاعلية، وضمن سلسلة ورش العمل، حضر المشاركون جلسة بعنوان «التحديات العالمية المستقبلية» استعرضت تحديات التعامل مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة من خلال التكنولوجيا، وخلال الجلسة، شاركت البوفيسورة ديم، ويندي هول، رئيسة مجلس الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، رؤاها حول عالم الإنترنت.
وقالت: «هدفنا هو زيادة وعي الناس بالتكنولوجيا وأثرها عليهم، لأننا نسعى لتمكينهم وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة وإدراك أن شهرة منصة أو تطبيق محدد وشعبيته وكثرة استخدامه لا يعني أنه يتوجب عليهم استخدامه، لأن هناك طرق كثيرة مختلفة لفعل الأشياء».
وأضافت: «إدراك المستخدمين ووعيهم بما يستطيعون فعله لتغيير اعتمادهم المتنامي على التكنولوجيا مكّنهم من إحداث تغييرات سلوكية في عاداتهم اليومية، والتحدث حول الأشياء التي يمكنهم تغييرها، وكيف يمكنهم إحداث التغيير الإيجابي في العالم من حولهم».
وينظم المركز الدولي للاتصال الحكومي، أحد مبادرات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 يومي 28-29 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت عنوان «تحديات وحلول».
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كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022: سخِّروا التكنولوجيا لخدمتكم.. ولا تدعوها تسيطر على حياتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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