المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022: سخِّروا التكنولوجيا لخدمتكم.. ولا تدعوها تسيطر على حياتكم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬‮«‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬2022‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬شجاعة‮»‬،‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬المتنامي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬واتساع‭ ‬آفاق‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬السبل‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬اتباعها‭ ‬للتعايش‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وطرق‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬لخدمتهم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬قالت‭ ‬ليان‭ ‬فراي،‭ ‬مسؤولة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أوزتراك‮»‬‭ ‬الأسترالية،‭ ‬والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لسلسلة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬شجاعة‮»‬‭: ‬‮«‬يشعر‭ ‬الكثيرون‭ ‬أننا‭ ‬نستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬تفكير،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تفاعل‭ ‬الناس‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬نحن‭ ‬نسهم‭ ‬بتثقيفهم‭ ‬حول‭ ‬الانتباه‭ ‬لطريقة‭ ‬استخدامها‭ ‬وأهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بتحديد‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬حياتهم‮»‬‭.‬

وجمعت‭ ‬الورشة‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬المعرفية‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬المفتوح‭ ‬حول‭ ‬أثر‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬آني‭ ‬رولاند‭ ‬كامبل،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬للورشة‭ ‬ومديرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إنتريستيشيا‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يقرر‭ ‬مطوروا‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تأثير‭ ‬ابتكاراتهم‭ ‬على‭ ‬المستخدمين،‭ ‬وإنما‭ ‬المستخدمون‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بهذا‭ ‬التأثير‮»‬‭.‬

وعززت‭ ‬الورشة‭ ‬وعي‭ ‬المشاركين‭ ‬ومعارفهم‭ ‬بسبل‭ ‬التحكم‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬واستخدامها‭ ‬وفقاً‭ ‬لاحتياجاتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬تضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفائدة‭ ‬والمنفعة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمارين‭ ‬تفاعلية،‭ ‬وضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬حضر‭ ‬المشاركون‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المستقبلية‮»‬‭ ‬استعرضت‭ ‬تحديات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وخلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬شاركت‭ ‬البوفيسورة‭ ‬ديم،‭ ‬ويندي‭ ‬هول،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬رؤاها‭ ‬حول‭ ‬عالم‭ ‬الإنترنت‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬الناس‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬وأثرها‭ ‬عليهم،‭ ‬لأننا‭ ‬نسعى‭ ‬لتمكينهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭ ‬وإدراك‭ ‬أن‭ ‬شهرة‭ ‬منصة‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬محدد‭ ‬وشعبيته‭ ‬وكثرة‭ ‬استخدامه‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬عليهم‭ ‬استخدامه،‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬كثيرة‭ ‬مختلفة‭ ‬لفعل‭ ‬الأشياء‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬إدراك‭ ‬المستخدمين‭ ‬ووعيهم‭ ‬بما‭ ‬يستطيعون‭ ‬فعله‭ ‬لتغيير‭ ‬اعتمادهم‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مكّنهم‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬سلوكية‭ ‬في‭ ‬عاداتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬والتحدث‭ ‬حول‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يمكنهم‭ ‬تغييرها،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكنهم‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حولهم‮»‬‭.‬

وينظم‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬2022‭ ‬يومي‭ ‬28‭-‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬وحلول‮»‬‭.‬