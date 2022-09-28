خبراء ومسؤولون حكوميون يؤكدون أهمية دور وعي الشباب في جهود حماية البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليون‭ ‬وعرب‭ ‬أن‭ ‬الوعي‭ ‬الشبابي‭ ‬الذي‭ ‬نجده‭ ‬حالياً‭ ‬تجاه‭ ‬حماية‭ ‬المناخ‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل،‭ ‬وأن‭ ‬البشرية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬عاداتها‭ ‬وسلوكياتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتفادي‭ ‬أخطار‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الضارة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬الخليج 365‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬تجاربها‭ ‬الرائدة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬ضمن‭ ‬شراكات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬الصفر‭ ‬إنجازاً‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ11‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬وحلول‮»‬،‭ ‬واستضافت‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬الحوسني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بيئة‮»‬،‭ ‬وموهان‭ ‬موناسنغ،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتوم‭ ‬كارانك،‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬سياسات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي،‭ ‬ووزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

تغيرات‭ ‬متسارعة

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭: ‬‮«‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التغيرات‭ ‬المتسارعة،‭ ‬التي‭ ‬أفرزت‭ ‬تغيرات‭ ‬مناخية‭ ‬فاجأت‭ ‬البشرية‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعاً،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬التفاؤل‭ ‬حجم‭ ‬الوعي‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير،‭ ‬والذي‭ ‬برز‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬شباب‭ ‬واعون،‭ ‬نراهم‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الداعية‭ ‬لحماية‭ ‬المناخ،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحوا‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لشباب‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وأشار‭ ‬صبحي‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬أدوار‭ ‬رائدة‭ ‬تعزِّز‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطط‭ ‬تضمن‭ ‬تخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬المدن‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬واستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬الأخضر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬وصنع‭ ‬الصورة‭ ‬الذهنية‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

مسؤولية‭ ‬إنسانية

وافتتح‭ ‬توم‭ ‬كارانك‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬التقلص‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬العالمية‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬البشرية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬عاداتها‭ ‬وسلوكياتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الكفيلة‭ ‬بحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتفادي‭ ‬أخطار‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الضارة‭ ‬والاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

وأشار‭ ‬توم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستويات‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬إدراك‭ ‬عام‭ ‬بأن‭ ‬الإنسانية‭ ‬وصلت‭ ‬لنقطة‭ ‬اللاعودة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬المبادرات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تحسين‭ ‬حياة‭ ‬سكان‭ ‬العالم،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬البيئية‭.‬

إنجازات‭ ‬الشارقة

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬الحوسني‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬وإنجازات‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تحويل‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬حيث‭ ‬أنشأت‭ ‬أول‭ ‬مصنع‭ ‬لتحويل‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬طاقة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشارقة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬بتحويل‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬هيدروجين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأضاف‭ ‬الحوسني،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الشارقة‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة،‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستفادة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تصدير‭ ‬الخبرات،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬شركة‭ (‬بيئة‭) ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬ضمن‭ ‬شراكات‭ ‬رائدة‭ ‬آتت‭ ‬ثمارها،‭ ‬وهي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬لها‭ ‬حكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬رائد‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬تجارب‭ ‬ناجحة‭ ‬تضع‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‮»‬‭.‬

تكاتف‭ ‬ثلاثي

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬موهان‭ ‬موناسنغ‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشكلة‭ ‬بحجم‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي،‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬ينشدها‭ ‬البشر،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬إلا‭ ‬ببذل‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬عبر‭ ‬ضخ‭ ‬طاقة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الحل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬الشباب‭ ‬حالياً‭ ‬الوقود‭ ‬المحرك‭ ‬للتوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬مناخ‭ ‬الكوكب‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬موهان‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬مع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬صفر‭ ‬انبعاثات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدفنا‭ ‬فسوف‭ ‬يتضرر‭ ‬الفقراء‭ ‬أولاً‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬دعم‭ ‬الفقراء‭ ‬والفئات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الزراعات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬تعافي‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والمشاكل‭ ‬المستقبلية‭.‬