شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الأخضر عقب نهاية معسكر إسبانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المنتخب السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة ثنائي الأخضر الأول، خلال معسكره الأخير الذي أقيم في إسبانيا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وكان ياسر الشهراني ومحمد العويس ثنائي المنتخب السعودي، تعرضوا للإصابة خلال وجودهم في المعسكر، وخضعوا لأشعة لتحديد حجم الإصابة.

الأشعة تثبت إصابة الشهراني والعويس

وأكد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر"، أن الشهراني والعويس، خضعوا لفحص طبي بأشعة الرنين المغناطيسي في الرياض فور عودة بعثة الأخضر إلى العاصمة السعودية.

وتابع: "الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء للاعبي المنتخب السعودي، أثبتت إصابة ياسر الشهراني في العضلة، فيما تبينت معاناة حارس المرمى محمد العويس من التواء بكاحل القدم".

ووصلت بعثة الأخضر السعودي، صباح اليوم الأربعاء إلى الرياض، قادمة من مدينة اليكانتي الإسبانية، عقب انتهاء معسكر المنتخب السعودي الذي أقيم هناك ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الأخضر لمونديال قطر 2022.

السعودية تتعادل ضد الإكوادور وأمريكا وديًا

وأنهى المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، مباراتي الإكوادور وأمريكا اللتين خاضهما بمعسكر إسبانيا بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الاستعدادات للمونديال.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث ينافس في المجموعة الثالثة ضمن مونديال قطر إلى جوار الأرجنتين وبولندا والمكسيك.