شكرا لقرائتكم التحقيق في مشاجرة وإصابة طالب بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المتحدث باسم تعليم جازان، رجاء العطاس، أن حادثة الشجار بين طالبين، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان “بنين”، مساء أمس. الطالب يغادر المستشفى: وأوضحت أنه تم نقل الطالب المصاب في حينه إلى أحد المستشفيات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم. توجيه بالتحقيق بالحادث: وأشارت إلى أن مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، وفقًا لـ”عكاظ”. كما تضمن التوجيه، محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب وضمان عدم تكرار ذلك.