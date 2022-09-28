«أوتلت».. مهرجان لـ1500 علامة تجارية بأسعار مخفضة

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ويعد «أوتلت» أضخم مهرجان سعودي للتسوق بين العلامات التجارية العالمية بأسعار مخفضة، حيث يجمع ماركات شهيرة، وخيارات متنوعة من المتعة والتسوق، ويضم نحو مليوني قطعة، تعود صناعتها لنحو 1500 علامة تجارية عالمية.ويقدم تخفيضات حصرية تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات صممها خبراء عالميون في مجالات الأزياء والإكسسوارات وأدوات التجميل، فضلا عن تميز أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة. ويضم المهرجان، مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها، ويفتتح أبوابه لجميع الزوار عبر تذاكر مجانية طيلة فترة إقامته التي ستنتهي في 14 أكتوبر المقبل، يوميا من الساعة 3 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
ويمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر تطبيق وموقع Ticket MX، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع «باركي».
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