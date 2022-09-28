شكرا لقرائتكم خبر وزير الدفاع يؤكد المضي على نهج ولي العهد لامتلاك قوات محترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في مكتبه بالرياض أمس مع قادة وكبار المسؤولين بالوزارة، في اجتماعه الأول بعد تعيينه وزيرا للدفاع.

وألقى وزير الدفاع خلال الاجتماع كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الثقة الكريمة بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع، سائلا المولى عز وجل له العون والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع بأن وزارة الدفاع حظت منذ تولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكد أن الوزارة ستمضي على نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله العلويط، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيب، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش خالد الماضي، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ونائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد البلوي، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.