مهرجان «القهوة السعودية» يفوح اليوم في الرياض

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وسيستمر المهرجان في مدينتين أخريين، حيث سينتقل بعد الرياض إلى جدة في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز سوبر دوم، ومن ثم للظهران في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في «الظهران إكسبو».ويعد هذا المهرجان أحد أنشطة مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وبدعم من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»؛ لتسليط الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة.
4 أقسام رئيسة لمهرجان
«فنجال الضيف» ويضم فعاليات:
- شجرة البن
- البيت الأخضر
- منطقة العارضين
- منطقة للأطفال
«فنجال الكيف» ويضم فعاليات:
- تعاليل
- خبير القهوة
- تجربة التذوق
- القدوع
«فنجال السيف» ويضم فعاليات:
- حوار القهوة
- ورش عمل
- مسابقة القهوة السعودية «درب الفنجال»
المطاعم:
- عربات الأطعمة
- جلسات مخصصة للأكل
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