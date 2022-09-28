شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على تعديلات مشروع «المعالجات التجارية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى أمس على عدد من التعديلات على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة والاستثمار فهد التخيفي تقرير اللجنة بشأن التعديلات خلال الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة بإدراج المواقع السياحية على خرائطها التفاعلية، والتوسع في المعلومات المرجعية التي تسهل الوصول لهذه المواقع. وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتوفير قواعد بيانات متكاملة ومرجعية بصناع التجارب المحلية والمرشدين والمرخصين، وتحديثها باستمرار؛ وذلك عبر قنواتها الرقمية، ومراعاة متطلبات كفاءة الإنفاق والعمل على زيادة إيراداتها بما يحقق لها الاستدامة المالية. قرارات ومطالبات:





إصدار قرار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على التقرير، تلتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.



طالب المجلس هيئة الفروسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع الفروسية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين من الداخل والخارج، وتعزيز حضور الهيئة وتواصلها مع المستفيدين من خلال إطلاق موقع الكتروني وحسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.



دعا المجلس هيئة الفروسية إلى عقد شراكات مع الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لاستحداث المزيد من البرامج الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب البيطري للخيول والأبحاث والخدمات المرتبطة به، وتعريف الطلاب بحجم الاحتياج في هذا المجال لتشجيع انضمامهم إليه.



طالب المجلس بتحديد أطر التعاون مع الكيانات المعنية بالخيل والفروسية، والتنسيق معها بما يضمن التكامل فيما بينها ويحد من تداخل المهام والاختصاصات والصلاحيات.



اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة الفروسية قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.



كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يوافق على تعديلات مشروع «المعالجات التجارية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.