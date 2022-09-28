دعوة المعتمرين للاستفادة من خدمات تطبيق «نسك»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق «اعتمرنا» الذي أصبح باسم «نسك».

ويأتي التحديث بعد إطلاق الوزير الدكتور توفيق الربيعة لـ»نسك»، بهدف تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة الكترونيا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويتزامن التحويل لاسم «نسك» مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لربيع الأول من العام الجاري 1444هـ، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، عبر تطبيق «نسك»، وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين إلى المملكة، ورفع جودة الخدمات بما يضمن تأدية مناسك العمرة بيسر وطمأنينة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتستمر الوزارة بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير المنصات والإجراءات ضمن حلول الكترونية وخيارات متنوعة تلبي تطلعات وقدرات ضيوف الرحمن، لتسهيل وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم زيارة المنصة nusuk.sa للتعرف على كافة الخدمات، وطرق الحصول على تأشيرة العمرة والزيارة من خلالها، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع الكترونيا.

وتمكن المنصة الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج الكتـرونيا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم الكتـرونيا على المعتمرين والزوار، وستستمر منصة «مقام» في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها.

أرقام حققها تطبيق «اعتمرنا» منذ إطلاقه

21.5 مليون حاج ومعتمر جرى تسجيلهم.

34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة.

6.4 ملايين تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

213 جنسية من جميع دول العالم سجلوا في التطبيق.

خدمات «نسك» تشمل:

