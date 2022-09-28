مصادرة 7 أطنان خضراوات وفواكه فاسدة بجدة

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وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني في بيانه أمس أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية للحد من ظاهرة «البيع العشوائي» ضمن خطة عامة وضعتها البلدية لرصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث جرى مصادرة الخضراوات والفواكه، والبسطات والعربات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المطار الفرعية خلال اليومين الماضيين 7 أطنان من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين، وإزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها.وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني في بيانه أمس أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية للحد من ظاهرة «البيع العشوائي» ضمن خطة عامة وضعتها البلدية لرصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث جرى مصادرة الخضراوات والفواكه، والبسطات والعربات.

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