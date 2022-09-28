عقود منتهية بالتوظيف لطلبة فني بصريات

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ويأتي التوقيع ضمن تطوير برامج الجامعة الأكاديمية وتحديثها بما يوائم احتياجات سوق العمل ومنها «فني بصريات» ، بالإضافة إلى حرصها على ربط الطلبة خلال مرحلة الدراسة بسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة بما يتوافق مع تخصصاتهم.وحرصت الكلية على إعداد ومراجعة الدبلوم بالتعاون مع الشركات العاملة في نفس المجال؛ لمعرفة الخبرات المطلوبة في خريجي البرنامج، إضافة إلى جلب شراكات مع شركات تعمل في البصريات، حيث تدعم البرامج تطوير الكوادر البشرية الوطنية بتنويع برامجها ودبلوماتها في عدة مجالات.
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