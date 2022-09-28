شكرا لقرائتكم خبر معرض الكتاب.. الخيال والشغف في واجهة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سواء كنت من المهتمين بالخيال أو كنت تفضل التنقل بقوة بين صفحات فيلم الإثارة المليء بالإثارة، فإن معرض الرياض الدولي للكتاب يقدم شيئا للجميع.

ومع عودة المعرض، يجب أن تستعد للغوص أولا في مجموعة كبيرة من الكتب التي ستجعلك تتساءل عن الكتاب الذي ستختاره بعد ذلك.

ويعد معرض الرياض أحد أكبر مهرجانات الكتاب في المنطقة التي تقام سنويا في العاصمة.

ويعمل معرض كمنصة للشركات والمؤسسات والأفراد المهتمين بالأدب وعمليات النشر والترجمة، كمركز لجميع المهتمين بتقديم كتبهم وخدماتهم للجمهور.

والهدف الرئيس للمهرجان هو تعزيز وتطوير الشغف المشترك للقراءة في المملكة.

وتستضيف وزارة الثقافة هذا الحدث السنوي وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وكلاهما يعمل على جعل المملكة العربية السعودية جوهر النشر والأدب والفنون والثقافة.

متى يقام المعرض؟

الخميس 29 سبتمبر ويستمر حتى يوم السبت 8 أكتوبر في واجهة الرياض.

ماذا تتوقع في معرض الكتاب؟

- يستضيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الثقافية مثل لقاء وتحية الكتاب والشعراء والمثقفين من جميع أنحاء المنطقة.

- استعد لتوقع توقيعات الكتب وحلقات النقاش والمحاضرات العامة وأمسيات الشعر.

- اصطحب الأطفال إلى جناح الأطفال المرتقب مع تجارب أخرى مثيرة للاهتمام مثل الفن والمسرح والأداء الموسيقي.

ماذا تشمل ورش العمل؟

نتوقع أن نرى ورش عمل متعلقة بالفن والقراءة والكتابة والنشر وصناعة الكتب والترجمة.

ماذا يحدث في جناح الأطفال؟

يعرض جناح الأطفال ثقافة الأطفال والأنشطة ذات الصلة لتعزيز نموهم وتطوير مهاراتهم في إطار ترفيهي وتعليمي.

ما هو مؤتمر الناشر؟

يعقد مؤتمر الناشر لتشجيع التعاون بين الممثلين والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في قطاع النشر. شهد معرض الرياض الدولي للكتاب الأخير 900 دار نشر من إجمالي 30 دولة مشاركة. يمكنك توقع ورش عمل وجلسات حوارية تقدمها دور النشر العربية الكبرى والقادة في صناعة الكتاب.

من هو ضيف الشرف؟

ضيف الشرف تونس