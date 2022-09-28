كيف تحمي الطلاب من انتقال الفيروسات؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العادات اليومية في المدرسة تحمي الطلاب والطالبات من انتقال العدوى، لذلك ينبغي تعليم الأطفال العادات الصحية اليومية في مواجهة الفيروسات. أوضحت وزارة الصحة كيفية حماية الطلاب والطالبات عند العودة إلى المدرسة من انتقال الفيروسات التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال. ونشرت عبر حسابها على منصة «تويتر» مجموعة من الأمراض التي يزداد انتشارها في موسم المدارس بين الأطفال، حيث إنها تنتقل عن طريق العدوى بسهولة ومن أهمها، الأمراض التنفسية، والجهاز الهضمي، والطفح الجلدي، مشيرة إلى أن أبرز الأمراض التنفسية هي نزلات البرد كونها تحدث بسبب فيروسات الجهاز التنفسي، وأعراضها الحمى، السعال، احتقان الحلق، الصداع، وآلام العضلات. سبل الوقاية من نزلة البرد:





أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.



غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.



تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.



تجنب مخالطة المصاب أو مشاركته الأدوات.



استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورا.



تنظيف الأسطح قبل الاستخدام مثل الطاولة أو المقعد.



أعراض النزلة المعوية



التهاب المعدة والأمعاء



الغثيان والقيء



الإسهال



الحمى



انخفاض الشهية



آلام في البطن



لتجنب النزلة المعوية:



غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الأكل.



غسل اليدين بعد الخروج من الحمام.



استكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول.



للحماية من الحصبة الألمانية: استكمال الجرعات حسب الجدول الوطني

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